Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ – Укрэнерго

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В Украине из-за отсутствия топлива на 6 декабря не работали 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,26 ГВт.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго и Укрэнерго.

По данным Минэнерго, по состоянию на 3 декабря на 12 ТЭС фактические запасы угля ниже необходимых.

В частности, на Углегорской ТЭС запасы угля на эту дату составляли 21 тыс тонн при минимально допустимых 77,6 тыс тонн.

На Змиевской ТЭС - 59,5 тыс тонн при минимально необходимых 99,4 тыс тонн. На Трипольской - 42,7 тыс тонн при необходимых 50,6 тыс тонн.

Суммарно на трех ТЭС госкомпании Центрэнерго находилось 123,2 тыс тонн при минимально допустимых 227,6 тыс тонн.

минэнерго

По состоянию на 6 декабря фактические запасы угля также ниже необходимых.

минэнерго

По данным Укрэнерго, по состоянию на 12:00 6 декабря в аварийном ремонте находился 1 блок Добротворской ТЭС и 1 корпус Славянской ТЭС общей мощностью 0,56 ГВт, тогда как на утро 29 ноября - 2 блока и 2 корпуса ТЭС общей мощностью 1, 05 ГВт.

По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,26 ГВт (утром 29 ноября – 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,04 ГВт).

"По состоянию на утро 6 декабря общие запасы угля на складах ТЭС составляют 414,9 тыс тонн, в том числе газового – 318,9 тыс тонн и антрацитового – 96 тыс тонн", – добавили в компании.

Напомним:

В Украине из-за отсутствия топлива на 22 ноября не работали 20 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7 ГВт.

В Украину прибыл первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК кораблей с более чем 60 тысячами тонн угля.

В Украине из-за отсутствия топлива по состоянию на 15 ноября не работали 23 блока тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) общей мощностью 7,85 ГВт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство никого не оставит без света и тепла, по его словам, недостатка не будет: доставляемый морем уголь полностью закроет потребности энергетической сферы до конца текущего года.

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Экономическая правда