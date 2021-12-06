"Укрэнерго" предоставило аварийную помощь энергосистеме Польши

unsplash

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" 6 декабря по запросу польского оператора системы передачи Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) предоставил энергосети Польши аварийную помощь с ОЭС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Время подачи электроэнергии – с 9:00 до 16:00 (по киевскому времени).

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВтч (135 МВт равным графиком в течение семи часов подряд).

"Для оказания указанной аварийной помощи блок №7 Добротворской ТЭС был перефиксирован на ВЛ 220 кВ Добротворская ТЭС – Замость", - добавляют в "Укрэнерго".

"Аварийную помощь, как крайнюю меру в балансировке энергосистемы, активируют все страны, с которыми синхронизирована энергосистема Украины, в том числе государства ЕС, являющиеся членами ENTSO-E.

Применение такого механизма в случае нарушения режима работы энергосистемы соответствует европейской практике синхронной работы в энергообъединении (где каждый из участников энергообъединения обязан иметь подписанные соглашения об аварийной помощи со всеми соседними операторами системы передачи)", - пояснили в НЭК.

Предоставление аварийной помощи для PSE произошло в рамках подписанного 5 августа 2019 года договора с Укрэнерго.

В компании объяснили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом.

"Коммерческим импортом занимаются исключительно участники рынка (трейдеры, поставщики и т.д.), законтрактовавшие соответствующий объем с иностранными контрагентами", - добавили в "Укрэнерго".

Экономическая правда