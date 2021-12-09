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Бельгийский производитель "зеленой" энергии пошел в арбитраж против Украины на 70 млн евро

Четверг, 9 декабря 2021, 14:54
 
unsplash

Производитель электроэнергии из возобновляемых источников SREW N.V. обратился в международный арбитраж с требованиями к Украине как минимум на 70 млн евро.

Об этом известно из проекта распоряжения правительства по использованию переговорной процедуры по закупке юридических услуг для защиты по делу.

Истец, сообщают в Министерстве юстиции, утверждает о нарушении его прав как инвестора, вытекающих из соглашения между правительствами Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Бельгийский SREW N.V. – инвестор в ООО "Днепро-Бугская ветровая станция" в Херсонской области, мощность станции составляет 110 МВт.

Теперь компания обратилась в арбитраж, потому что считает, что Украина "необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики".

А именно, это касается установления требования о полной оплате балансовой стоимости, дополнительного уменьшения "зеленого тарифа", увеличения доли возмещения стоимости урегулирования небаланса в пользу "Гарпока".

Истец отмечает несоответствие законных гарантий в случае изменения законодательства положениям Меморандума о взаимопонимании.

Министерство юстиции отмечает, что сумма иска остается неопределенной, но "вероятно, составит не менее 70 млн евро убытков".

Напоминаем:

Минюст получил уведомление об арбитраже от имени компании "Modus Energy International B.V." против государства Украина в связи с нарушением (по мнению истца) договора Энергетической хартии (1994).

Экономическая правда

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Зелений тариф энергетика

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