В ЄС вітають схвалення оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію

Представництво ЄС вітає ратифікацію Верховною радою оновленого енергетичного додатка до Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Представництво ЄС вітає ухвалення оновленого амбітного енергетичного додатку до Угоди про асоціацію. Це підтверджує прагнення України запровадити у себе правила ЄС на ринках газу та електроенергії", - йдеться у повідомленні представництва ЄС у Twitter.

Нагадаємо, 6 червня Верховна рада ратифікувала внесення змін до додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

В оновленому додатку XXVII до Угоди про асоціацію передбачаються нові енергетичні стандарти, які в перспективі наблизять Україну до повноправного членства в ЄС.

Це нові правила, дотримання яких дозволить забезпечити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС у секторах газу та електроенергії.

Європейська правда