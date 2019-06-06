В ЄС вітають схвалення оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію
Представництво ЄС вітає ратифікацію Верховною радою оновленого енергетичного додатка до Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Представництво ЄС вітає ухвалення оновленого амбітного енергетичного додатку до Угоди про асоціацію. Це підтверджує прагнення України запровадити у себе правила ЄС на ринках газу та електроенергії", - йдеться у повідомленні представництва ЄС у Twitter.
Нагадаємо, 6 червня Верховна рада ратифікувала внесення змін до додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
В оновленому додатку XXVII до Угоди про асоціацію передбачаються нові енергетичні стандарти, які в перспективі наблизять Україну до повноправного членства в ЄС.
Це нові правила, дотримання яких дозволить забезпечити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС у секторах газу та електроенергії.
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