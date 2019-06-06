Всі розділи
Укр / Рус

В ЄС вітають схвалення оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію

Четвер, 6 червня 2019, 18:44

Представництво ЄС вітає ратифікацію Верховною радою оновленого енергетичного додатка до Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Представництво ЄС вітає ухвалення оновленого амбітного енергетичного додатку до Угоди про асоціацію. Це підтверджує прагнення України запровадити у себе правила ЄС на ринках газу та електроенергії", - йдеться у повідомленні представництва ЄС у Twitter.

 

Нагадаємо, 6 червня Верховна рада ратифікувала внесення змін до додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

В оновленому додатку XXVII до Угоди про асоціацію передбачаються нові енергетичні стандарти, які в перспективі наблизять Україну до повноправного членства в ЄС.

Це нові правила, дотримання яких дозволить забезпечити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС у секторах газу та електроенергії.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

енергетика ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В українські проекти енергоефективності за 5 років інвестували 2,5 мільярда євро 6 червня 2019, 15:59
Рада схвалила оновлений "енергетичний" додаток до Угоди з ЄС 6 червня 2019, 13:20
Норвезька компанія почала будувати ще одну СЕС в Україні 4 червня 2019, 16:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!