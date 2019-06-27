Все бюджетные организации могут покупать электроэнергию на условиях универсальной услуги - Нацкомиссия

Все бюджетные организации имеют право до конца 2020 года покупать электроэнергию на условиях универсальной услуги, независимо от мощности их электроустановок.

Соответствующее решение приняла 27 июня Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что регулятор утвердил изменения в Порядок формирования цен на универсальные услуги и расширил круг потребителей, которые вправе ими пользоваться.

Поставщики универсальных услуг начали предоставлять услуги по поставке электроэнергии с 1 января 2019 года.

Они обслуживают население и малых потребителей на условиях акцептованного поставки (публичного договора, для заключения которого не нужно проводить тендер).

Напоминаем:

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э.

Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации.

Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).