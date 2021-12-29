"Нафтогаз" купил у "Центрэнерго" электроэнергии на 700 миллионов

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ГК "Нафтогаз Украины" приобрела у государственной генерирующей компании "Центрэнерго" 331,35 тыс МВт-ч электроэнергии за 695,8 млн грн.

Эти объемы электроэнергии "Центрэнерго" продали на площадке "Украинской энергетической биржи", сообщает ExPro.

Период поставки – октябрь-декабрь 2022 года.

"Стартовая цена этой позиции составляла 3500 грн/МВт-час, в ходе торгов стоимость электроэнергии была снижена на 40% - до 2100 грн/МВт-час.

Условия поставки подразумевают предоплату 100%", - говорится в сообщении.

Также "Центрэнерго" на еще одном аукционе на УЭБ 29 декабря продало 222,9 тыс МВт-ч электроэнергии за 423 млн. гривен. Цена – 1,9 тыс гривен за МВт-час, а период поставки – март 2022 года.

Напоминаем:

В октябре "дочка" Нафтогаза приобрела у ПАО "Центрэнерго" 215,9 тысячи МВт-ч электроэнергии.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ОАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.