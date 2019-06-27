Усі бюджетні організації можуть купувати електроенергію на умовах універсальної послуги - Нацкомісія

Усі бюджетні організації мають право до кінця 2020 року купувати електроенергію на умовах універсальної послуги, незалежно від потужності їхніх електроустановок.

Відповідне рішення ухвалила 27 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що регулятор затвердив зміни до Порядку формування цін на універсальні послуги і розширив коло споживачів, які мають право ними користуватися.

Постачальники універсальних послуг почали надавати послуги з постачання електроенергії з 1 січня 2019 року.

Вони обслуговують населення і малих споживачів на умовах акцептованої поставки (публічного договору, для укладення якого не потрібно проводити тендер).

Нагадаємо:

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії у результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця електроенергія буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів із не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Станом на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового моделі ринку е/е.

Єдиний покупець і продавець е/е - ДП "Енергоринок" - починає процес ліквідації.

Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).