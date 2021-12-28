Канадский инвестор демонтировал солнечную электростанцию в Украине из-за Коломойского

Демонтаж СЭС голос амперики

Канадская компания TIU, 3 года назад построившая солнечную электростанцию в Никополе, демонтировала оборудование и покидает город.

Об этом идет речь в материале Голоса Америки.

"Система правосудия оказалась не в состоянии защитить наши инвестиции в Никополе. Мы решили уйти оттуда", – сказал гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.

Канадские бизнесмены заявляют, что стали жертвой рейдерской атаки олигархов. Солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода. Два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта.

Простой продолжается, ремонт никто не ведет. Между тем, от владельцев ферросплавного завода прозвучало предложение продать объект за бесценок", – жалуется Юркович.

Территория бывшей солнечной электростанции голос америки

Попытка обжаловать в судах провалилась. "Последней каплей для меня было то, как с нами обошлись в суде. И как некоторые люди пытались влиять на наших людей – через политическое давление, через угрозы", – рассказывает Юркович.

Никопольский ферросплавный, в свою очередь, заявляет, что канадские инвесторы шантажируют завод, не дают металлургическому гиганту ремонтировать собственные электросети.

Напоминаем:

Компания TIU Canada работает на рынке Украины с 2016 года. В 2018 была установлена Никопольская СЭС, рассчитанная на 10,5 МВт.

Никопольский завод ферросплавов принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.