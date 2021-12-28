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Укр / Рус

В Раде предлагают обложить спецпошлиной импорт всех энергоресурсов из России

Вторник, 28 декабря 2021, 21:20
 
Глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус
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Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предлагает ввести единую специальную пошлину 4-5% на импорт всех энергетических ресурсов из России.

Об этом говорится в обращении главы Комитета Андрея Геруса, которое есть в распоряжении ЭП.

В частности, спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля (марки Г, А, П).

"Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины", - говорится в письме.

Напомним, 31 декабря заканчивается действие спецпошлины в размере 4% на трубопроводное дизтопливо, 3% для сжиженного газа; 65% на уголь марки Г происхождением из РФ.

Как отмечается, за период 2019-2021 годов в бюджет поступило более 1,5 млрд грн, собранных как спецпошлина на сжиженный газ и дизтопливо из России.

Обращение направлено на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова, министра экономики Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, главы Минэнерго Германа Галущенко, руководителя НКРЭ Валерия Тарасюка и главы АМКУ Ольги Пищанской.

Николай Топалов, ЭП

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электроэнергия дизтопливо газ пошлина РФ

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