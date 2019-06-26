Приватбанк перечислил в бюджет почти 12 миллиардов дивидендов

Приватбанк в полном объеме перечислил в госбюджет 11,5 миллиарда гривень дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству в лице Министерства финансов.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что 26 июня банк перечислил в бюджет второй транш в размере 7 млрд грн. Первый транш поступил в бюджет 10 июня.

Напомним, согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2018 год, Приватбанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы на начало 2019 составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал банка - 31,5 млрд грн.

Как сообщалось, 10 июня Приватбанк впервые перечислил дивиденды в госбюджет.

Также напомним, что на фоне судебных решений вокруг Приватбанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн ​​долларов и 27 млн ​​евро.

Экономическая правда