Приватбанк перечислил в бюджет почти 12 миллиардов дивидендов
Приватбанк в полном объеме перечислил в госбюджет 11,5 миллиарда гривень дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству в лице Министерства финансов.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что 26 июня банк перечислил в бюджет второй транш в размере 7 млрд грн. Первый транш поступил в бюджет 10 июня.
Напомним, согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2018 год, Приватбанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).
Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы на начало 2019 составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал банка - 31,5 млрд грн.
Как сообщалось, 10 июня Приватбанк впервые перечислил дивиденды в госбюджет.
Также напомним, что на фоне судебных решений вокруг Приватбанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.
Экономическая правда
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