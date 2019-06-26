Приватбанк перерахував до бюджету майже 12 мільярдів дивідендів

Приватбанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 11,5 мільярдів гривень дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазначається, що 26 червня банк перерахував до бюджету другий транш у розмірі 7 млрд грн. Перший транш надійшов до бюджету 10 червня.

Нагадаємо, згідно із затвердженою Наглядовою радою та акціонером банку Річною звітністю за 2018 рік, Приватбанк спрямує на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн (90% чистого прибутку за 2018 рік).

Згідно з Річним звітом банку, його чистий прибуток за підсумками 2018 року становив 12,8 млрд грн. Чисті активи на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов’язання – 246,5 млрд грн, капітал банку – 31,5 млрд грн.

Як повідомлялося, 10 червня Приватбанк вперше перерахував дивіденди до держбюджету.

Також нагадаємо, що на фоні судових рішень навколо Приватбанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.

Економічна правда