Приватбанк впервые перечислил в бюджет дивиденды

Приватбанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов в размере 4,5 миллиарда гривень, направленных на выплату акционеру банка в лице Министерства финансов.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен в бюджет до конца июня.

Согласно годовой отчетности за 2018 год, банк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год). В 2018 году чистая прибыль ПриватБанка составила 12,8 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Напомним, на фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.