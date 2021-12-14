Апелляционный суд отменил скандальное решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"
Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments и отменено решение Национального банка об определении связанных с "Приватбанком" лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Также суд закрыл производство по этому делу.
Компания Triantal Investments Ltd., подконтрольная бывшему акционеру "Приватбанка" Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.
"... в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
Напоминаем:
В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение по делу о процедуре национализации "Приватбанка", которым полностью удовлетворил иск Triantal Investments Ltd.
В частности, были удовлетворены требования истца об отмене решения Национального банка от 13 декабря 2016 №105, которым был определен перечень связанных с "Приватбанком" физических и юридических лиц.
Тогда в Нацбанке объясняли, что решение о перечне связанных с банком лиц является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.
В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств, связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.
Экономическая правда
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