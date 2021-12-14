Visa и ПриватБанк запустили функцию платежного терминала в смартфоне

Приватбанк

Приватбанк в партнерстве с компанией Visa объявили о запуске в Украине решения "Терминал" на основе Tap to Phone – технологии, превращающей смартфоны или планшеты в полноценный POS-терминал.

Об этом сообщает корреспондент "Экономической правды".

Теперь любой бизнесмен будет иметь возможность загрузить приложение и принимать безналичные платежи.

Чтобы воспользоваться решением, предпринимателям необходимо скачать приложение "Терминал", зарегистрироваться и указать все необходимые данные пользователя. Для использования решения "Терминал" мобильный телефон или планшет на базе Android 8.0 и выше должен быть оснащен NFC-чипом с выключенным root-доступом (правами суперпользователя) или доступом разработчика", – сообщили в Приватбанке.

Комиссия за эквайринг при использовании решения "Терминал" составит 1,7%.

Tap to Phone построена на основе EMV – международного стандарта оплаты банковскими картами, когда каждая транзакция содержит динамическую криптограмму (токен), которую невозможно использовать повторно.

Авторы проекта говорят, что новое решение может использоваться во внешней розничной торговле, сфере развлечений, парковках, совместном сборе средств, службами доставки, логистическими компаниями, страховыми агентами и т.д.

Ярослав Винокуров, ЭП