Из-за судебных баталий из Приватбанка забрали десятки миллионов долларов и евро

На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.

Об этом в интервью НВ Бизнес сказала заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук.

"Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 миллионов долларов и 27 миллионов евро", - сказала Пахачук.

По ее словам, "весь этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае, когда клиенты все время слышали с высоких трибун о проигранных судх. На "судебный" информационный фон реагировали далеко не все - за эти два месяца был отток ресурсов, в основном в иностранной валюте".

Пахачук также отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года.

Пахачук также сообщила, что подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривень.

Напомним:

Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардовдолларов через кипрские компании.

В случае, если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.