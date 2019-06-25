Monobank открыл свои API для сторонних сервисов

Monobank открыл первую часть API (Application Programming Interface, или интерфейс для программирования приложений) для сторонних сервисов, которые теперь смогут интегрироваться с украинским банком.

Об этом на своей странице в Facebook написал один из основателей компании Дмитрий Дубилет.

"Представьте себе, что есть какой-то сервис, который делает продвинутую аналитику по вашим карточным транзакциям. У этого сервиса теперь есть возможность спросить у вас разрешение на доступ к вашей выписке", - написал Дубилет.

Кроме того, предоставленный ранее доступ можно забрать обратно, а сделать это можно по ссылке.

"Документация для разработчиков здесь: https://api.monobank.ua/docs/Приглашаю всех использовать", - написал сооснователь компании.

Напомним:

В 2018 году Monobank запустил валютные карты и валютные депозиты.

Как сообщалось, мобильное приложение Monobank, которое входит в структуру "Универсал" банка, стало прибыльным менее чем за год после запуска.

В апреле 2019 года Monobank анонсировал выпуск детской платежной карты.

Экономическая правда