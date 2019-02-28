Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльным

Мобильное приложение Monobank, которое входит в структуру "Универсал" банка, стал прибыльным менее чем за год после запуска.

Об этом сообщил бизнесмен Сергей Тигипко в интервью журналу "Новое Время".

Первую прибыль Monobank получил в сентябре 2018 года.

"Сейчас у Monobank около 800 тыс клиентов. И это всего за год с немногим продаж. Каждый день мы выдаем 2,6 тыс карточек и, надеюсь, 2019 год закончим с клиентской базой более миллиона человек. В ближайшее время мы планируем увеличить уставной фонд на 300 млн грн, поскольку банк очень активно растет. Мы динамично стартовали, и в сентябре проект получил уже первую прибыль", - отметил Тигипко.

Бизнесмен подчеркнул, что проект стал прибыльным менее чем за год после запуска.

"Это сложно для стартапов, особенно таких технологичных", - сказал он.

По словам Тигипко, "Универсал" банк сконцентрируется на развитии Monobank, а другой принадлежащий ему "Таскомбанк" будет универсальным банком.

Отметим, что Монобанк был запущен в режиме бета-тестирования в октябре 2017 года, а полноценно заработал в ноябре 2017 года.

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