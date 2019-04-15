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Еще один банк выпустит детскую платежную карту

Понедельник, 15 апреля 2019, 15:02
 

Розничный мобильный банк Monobank готовит проект детской платежной карты.

Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский в Telegram.

"После ваших отзывов не удержались и таки открыли проект детской карты. К началу учебного года должны успеть", - написал Гороховский.

Отметим, что детские платежные карты также есть у Приватбанка, Сбербанка и банка "Південний".

Напомним, бывшие топ-менеджеры Приватбанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект Monobank.

К октябрю-2017 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения Monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба — Киев).

Общее количество клиентов Monobank составляет 826 тыс.

Как сообщалось, в 2018 году Monobank запустил валютные карты и депозиты.

Как стало известно в феврале 2019 года, мобильное приложение Monobank стало прибыльным менее чем за год после запуска.

Экономическая правда

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Monobank

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