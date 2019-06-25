Monobank відкрив свої API для сторонніх сервісів

Monobank відкрив першу частину API (Application Programming Interface, або інтерфейс для програмування додатків) для сторонніх сервісів, які тепер зможуть інтегруватися з українським банком.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один із засновників компанії Дмитро Дубілет.

"Уявіть собі, що є якийсь сервіс, який робить просунуту аналітику по вашим картковим транзакціям. У цього сервісу тепер є можливість запитати у вас дозвіл на доступ до вашої виписки", - написав Дубілет.

При цьому наданий раніше доступ можна забирати, а зробити це можна за посиланням.

"Документація для розробників тут: https://api.monobank.ua/docs/. Запрошую всіх використовувати", - написав співзасновник компанії.

Нагадаємо:

У 2018 році Monobank запустив валютні карти і валютні депозити.

Як повідомлялося, мобільний додаток Monobank, яке входить у структуру "Універсал" банку, став прибутковим менш ніж за рік після запуску.

У квітні 2019 року Monobank анонсував випуск дитячої платіжної картки.

Економічна правда