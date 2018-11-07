Monobank запустил валютные карты и валютные депозиты

Клиенты Monobank теперь могут выпустить виртуальную карту в долларах и евро, а также открыть валютные депозиты.

Об этом сообщил сооснователь Monobank и бывший руководитель IT-департамента ПриватБанка Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы делаем самое большое и масштабное обновление в истории monobank", - написал он.

"Во-первых, мы запустили валютные карты. Теперь любой клиент может бесплатно и мгновенно выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую)", - рассказал Дубилет.

"Ждем дерегуляцию, чтоб запустить покупку валюты прямо в приложении", - отметил он.

"Во-вторых, мы запустили валютные депозиты. Ставки одни из самых высоких на рынке", - сообщил Дубилет.

"И, наконец, еще одна приятная доработка. Мы сделали сервис перевыпуска карты (на случай, например, утери). Раньше это делалось через чат, а теперь — прямо в приложении", - добавил сооснователь банка.

Как сообщалось ранее, Дубилет рассказал, что Monobank близок к тому, чтобы выйти на окупаемость.

Monobank - мобильное приложение, которое работает на базе Универсал банка. Последний принадлежит еще одному экс-приватовцу Сергею Тигипко.

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Экономическая правда