Monobank запустил валютные карты и валютные депозиты
Клиенты Monobank теперь могут выпустить виртуальную карту в долларах и евро, а также открыть валютные депозиты.
Об этом сообщил сооснователь Monobank и бывший руководитель IT-департамента ПриватБанка Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Сегодня мы делаем самое большое и масштабное обновление в истории monobank", - написал он.
"Во-первых, мы запустили валютные карты. Теперь любой клиент может бесплатно и мгновенно выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую)", - рассказал Дубилет.
"Ждем дерегуляцию, чтоб запустить покупку валюты прямо в приложении", - отметил он.
"Во-вторых, мы запустили валютные депозиты. Ставки одни из самых высоких на рынке", - сообщил Дубилет.
"И, наконец, еще одна приятная доработка. Мы сделали сервис перевыпуска карты (на случай, например, утери). Раньше это делалось через чат, а теперь — прямо в приложении", - добавил сооснователь банка.
Как сообщалось ранее, Дубилет рассказал, что Monobank близок к тому, чтобы выйти на окупаемость.
Monobank - мобильное приложение, которое работает на базе Универсал банка. Последний принадлежит еще одному экс-приватовцу Сергею Тигипко.
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Экономическая правда
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