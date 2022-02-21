Более 2 тысяч украинцев держали деньги в крупнейшем швейцарском банке. Среди них Ахметов, Коломойский и Лазаренко

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Утечка данных из швейцарского банка Credit Suisse свидетельствует о наличии в нем счетов 2,5 тысячи украинцев, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Павла Фукса, Романа Насирова и Павла Лазаренко.

Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

Утечка получила название SuisseSecrets, "Секреты Credit Suisse". Данные охватывают более 18 тысяч счетов, открытых за последние 70 лет. В общей сложности речь идет о более чем 100 миллиардах долларов.

Так, свои счета в швейцарском банке олигарх Ринат Ахметов преимущественно делил с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы, SCM. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.

Адвокаты SCM объяснили, что счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом.

У Игоря Коломойского был один счет на свое имя, на котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году.

Сам Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, и его счет насчитывал 17 млн франков в 2015 году. К моменту публикации бизнесмен не прокомментировал счет.

Олег Бахматюк, владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming, имел около десяти аккаунтов, один из которых насчитывал более 200 млн. франков в 2008 году.

Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming назвали эти счета "остатками наличных денег на счете компании, к которым не имеет доступа ни один акционер".

У экс-председателя Службы безопасности Валерия Хорошковского было три счета. Он стал клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 миллиарда франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.

Сам Хорошковский на запрос OCCRP ответил: "У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все".

Как обнаружили журналисты-расследователи, в швейцарском банке держали деньги и спецслужбисты из других стран – из Венесуэлы, Ирака, Черногории, Йемена, Египта и других.

Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015-2018 годов Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.

В момент публикации журналисты не получили комментарий Насирова.

В данных нашлись аккаунты бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Всемирный банк в 2007 году включил его в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.

Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух ранее неизвестных счетах Credit Suisse. Оба его счета открыты в 1997 году. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.

Первый счет Лазаренко делил вместе с Петром Кириченко, его ближайшим советником и товарищем. В 2003 году этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.

"На этом счете находится около 5 миллионов долларов, — сообщил адвокат Лазаренко. — Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года".

Представители Лазаренко подтвердили существование и другого аккаунта, принадлежавшего только украинскому экс-премьеру. По данным журналистов, он также в 2003 году имел более 45 тысяч франков на счету.