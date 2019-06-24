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Гривня на межбанке немного сдала назад

Понедельник, 24 июня 2019, 17:25
 

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,13 - 26,16 гривни;

Евро - 29,79 - 29,81 гривни.

Напоминаем:

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,16 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,26 гривни.

Экономическая правда

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финансы межбанк курс валют

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Экономическая правда
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