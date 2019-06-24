Курс гривни: межбанк, наличный и "черный" рынки

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,18 - 26,20 гривни;

Евро - 29,78 - 29,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04 - 26,31 гривни. Евро покупают по 29,43 гривни, продают по 29,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,14 - 26,21 гривни, евро - 29,49 - 29,67 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,26 гривни.

21 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,28 - 26,30 гривни за доллар.

21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда