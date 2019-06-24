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Гривня на міжбанку трохи здала назад

Понеділок, 24 червня 2019, 17:25
 

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,17 - 26,19 гривні;

Євро - 29,79 - 29,81 гривні.

Нагадуємо:

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,16 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 24 червня на рівні 26,26 гривні.

Економічна правда

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