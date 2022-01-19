Британия усилит регулирование рекламы криптовалют

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Министерство финансов Великобритании заявило, что рекламу цифровых активов приравняют к рекламе акций, паев и страховых услуг.

Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении говорится, что реклама должна быть "честной, понятной и не вводящей в заблуждение".

"Эта новость появилась на следующий день после подобного объявления регулятора рынка Испании, установившего контроль над рекламными кампаниями для криптоактивов, заявив, что те должны нести предупреждение инвесторам о том, что они рискуют потерять все свои деньги", - пишет агентство.

"Исследования показывают, что понимание того, что действительно такое криптовалюта, ухудшается, что свидетельствует о том, что некоторые пользователи могут не полностью понимать, что они покупают", - говорится в заявлении британского Минфина.

Более жесткие правила будут поэтапно введены спустя шесть месяцев после их финализации.

"Криптовалюты становятся все более популярными среди британской общественности. В июне FCA опубликовало исследование по праву собственности потребителей на криптовалюту, которое обнаружило, что люди, которых убедила реклама, гораздо чаще сожалеют о своих покупках. По оценкам, 2,3 миллиона человек в Великобритании имеют криптовалюты", - добавляет Bloomberg.

Напомним:

Испания первой в Евросоюзе законодательно ограничит рекламу криптовалюта и других цифровых активов со стороны популярных блогеров в соцсетях.

Экоонмическая правда