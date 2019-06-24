Гривня укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 24 июня 2019, 08:52
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,26 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,72 гривни (на 21 июня - 29,82 гривни).
Напоминаем:
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 21 июня на уровне 26,37 гривни.
21 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13 - 26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда
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