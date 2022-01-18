В прошлом году Госфинмониторинг обнарулжи подозрительных операций на 135 миллиардов

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Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов).

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Относительно расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 160 материалов на сумму 9,3 млрд грн.

В результате анализа подозрительных транзакций, имеющих признаки налоговых преступлений, в том числе с применением механизмов конвертации, встречных потоков и "скруток", Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 111 материалов объемом 22,9 млрд грн.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторинг остановил (заблокировал) средства в сумме 72,7 млн ​​гривен.

Напомним:

Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2020 году направила в правоохранительные органы более 1 тысячи материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн.

Экономическая правда