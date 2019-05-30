АМПУ сохранит инвестпроекты в Одессе, Николаеве и Черноморске даже при увеличении отчислений до 90%

Администрация морских портов Украины намерена продолжить финансирование инвестиционных проектов в морских портах "Одесса", "Николаев" и "Черноморск" даже в текущих условиях увеличения отчисления дивидендов до 90%.

Об этом сообщил и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе 30 мая.

Он отметил, что увеличение нормы по отчислению дивидендов влечет за собой снижение возможностей для инвестирования. И добавил, что АМПУ сейчас занимается пересмотром инфестпрограммы, "чтобы определить те проекты, которые мы должны продолжить".

"Чтобы решить эту проблему в долгосрочной перспективе, мы должны двигаться по направлению к реформам. Например, найти возможность передать часть причальной линии в аренду либо концессию", - пояснил он.

По словам и.о. главы АМПУ, в текущих условиях увеличения отчисления дивидендов до 90% у администрации не хватит денег содержать и развивать такую инфраструктуру самостоятельно.

"Главным приоритетом для нас являются уже начатые проекты - в Одессе, Николаеве, Черноморске. Их мы планируем сохранить", - заверил и.о. главы АМПУ.

Как сообщили в пресс-службе АМПУ, изначально планировалось, что капитальные инвестиции АМПУ в 2019 году составят свыше 3 млрд грн - в том числе финансирование реализации восьми крупных инвестпроектов в разных портах, пять из которых должны быть закончены в 2019 году.

В Одесском порту это причал 1-"З" (зэ) под работу нового зерноперегрузочного комплекса компаний "Бруклин-Киев" и Luis Dreifus. В Мариупольском – причал №4 под новый зерновой терминал ГП "Мариупольский морской торговый порт". В Николаевском – причал №8 под мощности по перевалке зерновых грузов и масла.

В портах Черноморск и Пивденный – это проекты капитального дноуглубления под увеличение мощностей по перевалке зерновых грузов и масла компаниями Кернел, Risoil (Черноморск) и повышение конкурентоспособности госстивидора в порту "Пивденний".

Вецкаганс также подчеркнул, что несбалансированная дивидендная политика по отношению к госпредприятиям создает непрогнозируемую среду для инвесторов и, в целом, негативно влияет на инвестклимат.

Напомним:

Кабинет министров с 1 января 2019 года поднял с 75% до 90% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные унитарные предприятия и их объединения.

Также отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для ряда субъектов, в том числе, для АМПУ и Международного аэропорта "Борисполь".

Ранее гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что предприятие может свернуть инвестпланы из-за повышения налоговой нагрузки с 40% до 90%.

Как сообщалось, АМКУ в 2019 году планировала инвестировать 1,22 млрд гривень для закупки и ремонта судов собственного флота.

Экономическая правда