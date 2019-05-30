АМПУ збереже інвестпроекти в Одесі, Миколаєві і Чорноморську навіть при збільшенні відрахувань до 90%

Адміністрація морських портів України планує продовжити фінансування інвестиційних проектів у морських портах "Одеса", "Миколаїв" і "Чорноморськ" навіть у поточних умовах збільшення відрахування дивідендів до 90%.

Про це повідомив в.о. глави АМПУ Райвис Вецкаганс агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Ukrainian Port Forum 2019 Одесі 30 травня.

Він зазначив, що збільшення норми з відрахування дивідендів тягне за собою зниження можливостей для інвестування. І додав, що АМПУ наразі займається переглядом інфестпрограми, "щоб визначити ті проекти, які ми повинні продовжити".

"Щоб вирішити цю проблему в довгостроковій перспективі, ми повинні рухатися в напрямку до реформ. Наприклад, знайти можливість передати частину причальної лінії в оренду чи концесію", - пояснив він.

За словами в. о. глави АМПУ, в поточних умовах збільшення відрахування дивідендів до 90% у адміністрації не вистачить грошей утримувати і розвивати таку інфраструктуру самостійно.

"Головним пріоритетом для нас є вже розпочаті проекти - в Одесі, Миколаєві, Чорноморську. Їх ми плануємо зберегти", - запевнив в.о. глави АМПУ.

Як повідомили в прес-службі АМПУ, спочатку планувалося, що капітальні інвестиції АМПУ в 2019 році становитимуть понад 3 млрд грн - у тому числі фінансування реалізації восьми великих інвестпроектів у різних портах, п'ять із яких повинні бути закінчені в 2019 році.

В Одеському порту це причал 1 "З" (зе) під роботу нового зерноперевантажувального комплексу компаній "Бруклін-Київ" і Luis Dreifus. У Маріупольському - причал №4 під новий зерновий термінал ДП "Маріупольський морський торговельний порт". У Миколаївському - причал №8 під потужності з перевалки зернових вантажів і масла.

У портах Чорноморськ і Південний - це проекти капітального днопоглиблення під збільшення потужностей із перевалки зернових вантажів і масла компаніями Кернел, Risoil (Чорноморськ) і підвищення конкурентоспроможності держстівідора в порту "Південний".

Вецкаганс також підкреслив, що незбалансована дивідендна політика по відношенню до держпідприємств створює непрогнозовану середу для інвесторів і, в цілому, негативно впливає на інвестиційний клімат.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів із 1 січня 2019 року підняв із 75% до 90% частку прибутку, яку повинні перераховувати до бюджету державні унітарні підприємства та їхні об'єднання.

Також скасовано пільги зі сплати до бюджету частини чистого прибутку та дивідендів для низки суб'єктів, зокрема, й для АМПУ і Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Раніше гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що підприємство може згорнути інвестплани через підвищення податкового навантаження з 40% до 90%.

Як повідомлялося, АМКУ в 2019 році планувала інвестувати 1,22 млрд гривень для закупівлі і ремонту суден власного флоту.

Економічна правда