Обучения РФ: украинские порты работают в штатном режиме

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Порты Одесского залива работают в штатном режиме, несмотря на начало учений войск Российской Федерации вечером 13 февраля.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Специальные суда Госгидрографии обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.

В настоящее время глубины подтверждены в пределах 15-22 метра, так что остаются действующими рекомендации судам относительно безопасного захода в порты. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков заявил, что "торговые суда заблаговременно получили рекомендации и приняли их".

Большинство судов, добавил он, используют коридор и придерживаются рекомендованной изобаты глубин 20 метров для сообщения с украинскими портами.

Ранее в ходе согласительного совета вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко выразил надежду, что Мининфраструктуры "до конца дня дадут нам более качественную расширенную коммуникацию по ситуации с блокировкой черноморских и азовских портов".

Он добавил, что ведомство должно оперативно разъяснить, "не будет ли дефицита тех или иных товаров и смогут ли качественно работать экспортеры, выполняя свои обязательства перед международными партнерами".

Подробнее о том, как учения РФ влияют на торговлю Украины морем в статье: Черное море по колено: как военные учения Путина загоняют на мель торговлю Украины морем

Напоминаем:

С 14 февраля и до конца 19 февраля Российская Федерация проводит там военные учения. Как следствие, проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован.

Ранее руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщал, что 95% украинского экспорта по морю проходит именно через Черное море. В целом, морской экспорт составляет половину в общей структуре украинского экспорта.

Госгидрография производит замеры в Черном море, чтобы проверить рельеф и глубину участка в Северо-западной части из-за ограничения навигации по России.

Работы будут выполняться до 14 февраля включительно – то есть до конца первого дня, когда будут действовать ограничения пространства моря Россией.