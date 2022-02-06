Грузооборот морских портов за январь вырос почти на 50%

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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что за январь 2022 года грузооборот морских портов вырос на 49% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года.

Об этом он написал на Facebook.

По итогам месяца почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года. Среди лидеров – порт "Ольвия", который стал первым концессионным портом в Украине.

"Увеличение эффективности портовой инфраструктуры – это ожидаемый эффект от реализации модели государственно-частного партнерства. На очереди ряд других концессионных проектов в портовой отрасли, что позволит в дальнейшем увеличивать состоятельность отрасли", – написал он.

Напоминаем:

Имущество порта Ольвия 1 декабря передали в концессию катарской QTerminals Olvia, инвестиции оценивают в 3,4 млрд грн.

Администрация морпортов Украины рассчитывает завершить передачу в концессию Херсонского морского порта и СМП Ольвия в декабре этого года.

"Укрспецэкспорт" 22 декабря заключил Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с компанией концессионера QTerminals W.L.L., детализирующей сотрудничество на протяжении концессионного проекта.

20 августа 2020 в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будет привлечено до 17,3 млрд. грн. инвестиций.

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн. грн.