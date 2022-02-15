Официально: Украина нашла безопасные коридоры для Черноморских портов

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Определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина подтверждена на уровне 15-22,5 метра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Специальные суда ГУ "Госгидрография" провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской балки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской балкой.

"За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство из них придерживались рекомендаций и использовали морской коридор в обход зоны незаконных военных учений РФ", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В целях помощи капитанам надежно прокладывать маршрут судов с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре.

Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора.

Напоминаем:

Первое грузовое судно прошло по новому маршруту в Черном море, несмотря на российскую блокаду.

Подробнее о том, как учения РФ влияют на торговлю Украины морем в статье: Черное море по колено: как военные учения Путина загоняют на мель торговлю Украины морем