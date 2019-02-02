АМПУ инвестирует миллиард гривен в покупку нового флота

ГП "Администрация морских портов Украины" планирует в 2019 году инвестировать 1,22 млрд гривен для закупки и ремонта судов собственного флота.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс, передает сайт "Порты Украины".

"В прошлом году мы получили от компании "Укрводшлях" 24 единицы плавсредств на наш баланс. Сегодня общее количество судов, которые АМПУ имеет на балансе, составляет 162 судна", - заявил он.

"В 2018 году мы инвестировали 100 млн гривен, в 2019 году наш план инвестиций — 270 млн гривен для того, чтобы мы могли реализовать программу ремонта флота. И в будущем наша цель — собственным флотом осуществлять дноуглубительные работы", — сообщил Вецкаганс.

Также, по его словам, программой развития флота предусмотрено приобретение в 2019 году трех лоцманских катеров, землесоса и промерочных катеров. Общая сумма инвестиций составит 950 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине проведут масштабный ремонт дноуглубительного флота.