Три госбанка завершили прием заявок на "теплые кредиты" на этот год

Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк объявили о завершении приема заявок на "теплые кредиты".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Уже почти 740 млн грн "теплых кредитов" из предусмотренных 1,1 млрд грн привлечены семьями на энергоэффективные мероприятия в этом году. Учитывая такой высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, а другие – еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе", - говорится в сообщении.

В частности, работы по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования завершили: ПриватБанк (относительно участия ОСМД в программе); Ощадбанк и Укргазбанк (относительно частных домохозяйств).

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обращает внимание, что заявки на "теплые кредиты" еще можно подать в такие банки: Укргазбанк и Ощадбанк (для ОСМД); Укрэксимбанк (для физических лиц).

"Также прошу всех желающих принимать участие в местных программах удешевления "теплых кредитов". Это возможность получить двойную/тройную помощь на энергоэффективные мероприятия", - добавил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Напомним:

В Украине за 2019 год уже выдано 700 млн грн "теплых кредитов" - из 1,1 млрд грн.

Участники правительственной программы энергосбережения "теплые кредиты" экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

Счетная палата выявила факты неэффективного использования средств на программу "теплых кредитов".

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