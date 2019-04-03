"Теплые кредиты" не решают цели программы энергоэффективности — Счетная палата

Счетная палата выявила факты неэффективного использования средств на программу "теплых кредитов".

Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета на выполнение Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2020 годы.

Сообщается, что на государственную программу в течение 2016-2018 годов использовано из госбюджета более 2 млрд гривен. Воспользовались "теплыми кредитам" за этот период 240 тысяч заемщиков.

Аудитом установлено, что несмотря на изменение социально-экономических факторов, цель, задачи и ключевые показатели Государственной программы не уточнялись и не пересматривались, а изменения вносились только в части продления срока действия, сужения мероприятий и перекладывания расходов на государственный бюджет.

В 2016-2018 годах целевые показатели Государственной программы выполнены частично — только одна задача из трех, а именно уменьшение объема технологических затрат и непроизводственных потерь энергоресурсов в результате модернизации оборудования, внедрения современных энергоэффективных технологий, совершенствования системы государственного управления и популяризации энергоэффективности.

"Государственная программа не содержит результативных показателей по фактическому количеству промышленных объектов и жилых домов, которые в первую очередь подлежат проведению мероприятий по энергосбережению. Это делает невозможным осуществление расчета объективной и обоснованной потребности в объемах финансирования, необходимых для достижения определенной цели", - заявили в Счетной палате.

"Оценка влияния выделенных государством средств на социально-экономическое развитие Украины Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению осуществлялась недостаточно объективно, поскольку базировалась исключительно на результатах опроса домохозяйств и ОСМД/ЖКХ, которые уже воспользовались "теплыми кредитами", - говорится в сообщении.

Ряд существенных недостатков обнаружен на этапах планирования и использования бюджетных средств, предусмотренных для реализации мероприятий Государственной программы.

Счетной палатой по результатам анализа только 0,01% дел заемщиков установлены риски непродуктивного использования средств госбюджета и безосновательного возмещения заемщикам части суммы кредита.

Как ранее отметил экономист Виталий Кузьмин в колонке для ЭП, именно государство должно не только ежегодно увеличивать расходы на субсидии и повышать тарифы, но и строить систему, при которой энергетическая модернизация многоквартирных домов станет реальностью, а не декларацией.

Как сообщалось, участники правительственной программы энергосбережения "теплые кредиты" экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

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Экономическая правда