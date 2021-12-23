Правительство сделало шаг к запуску "Большой тепломодернизации"
Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в ряд законов о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы принимаем два документа, которые позволят системно и оперативно развивать программу термомодернизации. Первый: законопроект, который улучшает условия для программы, в частности, предлагается упростить создание ОСМД, и сократить количество процедур и времени для начала программы. Благодаря этим изменениям, развитие получит также система энергетического менеджмента зданий, что позволит системно подходить к процессу", – сообщил он.
Премьер-министр напомнил, что анонсированная президентом программа термомодернизации, которая стартует в следующем году, предусматривает утепление 5 тыс. многоквартирных домов, а также повышение энергоэффективности бюджетных и коммунальных учреждений.
В результате таких мер ожидается сокращение потребления газа на 30-40%.
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