Правительство сделало шаг к запуску "Большой тепломодернизации"

правительственный портал

Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в ряд законов о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы принимаем два документа, которые позволят системно и оперативно развивать программу термомодернизации. Первый: законопроект, который улучшает условия для программы, в частности, предлагается упростить создание ОСМД, и сократить количество процедур и времени для начала программы. Благодаря этим изменениям, развитие получит также система энергетического менеджмента зданий, что позволит системно подходить к процессу", – сообщил он.

Премьер-министр напомнил, что анонсированная президентом программа термомодернизации, которая стартует в следующем году, предусматривает утепление 5 тыс. многоквартирных домов, а также повышение энергоэффективности бюджетных и коммунальных учреждений.

В результате таких мер ожидается сокращение потребления газа на 30-40%.