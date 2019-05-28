Три держбанки завершили прийом заявок на "теплі кредити" на цей рік

Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк оголосили про завершення приймання заявок на "теплі кредити".

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Вже майже 740 млн грн "теплих кредитів" із передбачених 1,1 млрд грн залучено сім’ями на енергоефективні заходи у цьому році. Зважаючи на такий високий попит на програму з боку населення та ОСББ, деякі банки вже завершили збір заявок на кредитування, а інші – ще надають можливість усім охочим взяти участь у програмі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, роботи зі збору заявок у рамках цьогорічного фінансування завершили: ПриватБанк (щодо участі ОСББ у програмі); Ощадбанк та Укргазбанк (щодо приватних домогосподарств).

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук звертає увагу, що заявки на "теплі кредити" ще можна подати до таких банків: Укргазбанк та Ощадбанк (для ОСББ); Укрексімбанк (для фізичних осіб).

"Також прошу усіх охочих брати участь у місцевих програмах здешевлення "теплих кредитів". Це нагода отримати подвійну/потрійну допомогу на енергоефективні заходи", - додав голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Нагадаємо:

В Україні за 2019 рік уже видано 700 млн грн "теплих кредитів" - з 1,1 млрд грн.

Учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

Рахункова палата виявила факти неефективного використання коштів на програму "теплих кредитів".

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