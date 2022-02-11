Термомодернизация сэкономит Украине 2,5% импорта газа

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Проведение термомодернизации позволит Украине снизить импорт газа на 2,5%.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей.

Свириденко рассказала, что в нынешнем году стартует первая волна программы термомодернизации в Украине. В первый год планируют улучшить энергоэффективность 6,4 тысячи домов, что есть дома для 1,5 миллиона человек.

Для населения программа будет означать, прежде всего, более низкие тарифы на отопление до 50-60%. По словам вице-премьера, если сейчас жителям квартиры площадью 50 м2 нужно оплатить 1600 грн за отопление в месяц, термомодернизация позволит платить 800 грн.

Кроме того, Украина таким образом сможет трансформировать экономику в зеленом направлении и сократить на 2,5% импорт природного газа.

В этом году на термомодернизацию планируют потратить 140 млрд. грн. – это средства, которые могут получить органы местного самоуправления под 3% годовых для обновления домов.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году начнется "Большая термомодернизация", которая, по его словам, позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и впервые получить настоящую энергетическую независимость.

Программа энергоэффективности в следующем году станет частью "Большого строительства", правительство утвердило постановление, которое позволит привлечь 25 млн. евро на мероприятия по энергоэффективности в 2 городах.

В Украине разрабатывается программа термомодернизации на несколько тысяч многоэтажек, которая будет стоить около 100 млрд грн в ближайшие три года.





