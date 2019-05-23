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В этом году украинцы использовали уже две трети средств, выделенных на "теплые кредиты"

Четверг, 23 мая 2019, 11:56
 

В Украине за 2019 год уже выдано 700 млн грн "теплых кредитов" - из 1,1 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"В 2019 г. более 63 тыс. семей уже получили в банках почти 700 млн грн "теплых кредитов". Это две трети от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году – 1,1 млрд грн "теплых кредитов" (при наличии бюджетного финансирования в размере 400 млн гривень)", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе украинские семьи привлекли около 90 млн грн "теплых кредитов" для термомодернизации домов: около 50 млн грн – для ОСМД, почти 40 млн грн – на утепление частных домов, более 2 млн грн – на твердотопливные котлы.

Участниками правительственной программы на прошлой неделе стали 185 ОСМД.

 

Как сообщалось, участники правительственной программы энергосбережения "теплые кредиты" экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

Счетная палата выявила факты неэффективного использования средств на программу "теплых кредитов".

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Экономическая правда

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ОСМД жилье

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