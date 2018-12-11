Участники "теплых кредитов" экономят до 50% на "коммуналке" — Госэнергоэффективности

Участники правительственной программы энергосбережения "теплые кредиты" экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, сообщает пресс-служба ведомства.

"Более 500 тыс. семей-участников программы "теплых кредитов", а это фактически население целой области страны, уже утеплили дома и экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше", - цитирует Савчука пресс-служба.

Кроме того, за 4 года программой государственной поддержки воспользовались более 2800 ОСМД, из которых 1600 объединений - в 2018 году.

Савчук подчеркнул, что ОСМД на собственном опыте убедились, что комплексная термомодернизация дает возможность сократить расходы на отопление вдвое и даже втрое.

"Дополнительный бонус для ОСМД: стоимость квартир в утепленных домах возрастает на 30-50%", - добавил Савчук.

Напомним, в августе банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год.

Как сообщалось ранее, Кабмин в апреле запустил финансирование "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и Приватбанке. Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.

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Экономическая правда