Герус рассказал о наиболее пессимистических сценариях прохождения отопительного периода
Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что веерных отключений нет, по его словам, проводится работа, чтобы их не было.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
Герус назвал две причины текущего кризиса в энергетике.
"Первая – разбалансированность энергетики. У нас много сезонной генерации: солнца, ветра и в этом году было много воды. Летом мы имели профицит электроэнергии и, как следствие, достаточно низкие цены по сравнению с европейскими.
Вторая – отсутствие конкуренции и много ограничений на рынке. Чрезмерный протекционизм привел к зависимости от нескольких игроков. Соответственно, зависимость от нескольких игроков рынка привела к тому, что когда эти игроки не сформировали запасы угля, мы получили определенные проблемы", - сказал нардеп.
На просьбу назвать наиболее пессимистические сценарии прохождения отопительного периода, которые рассматривает власть, он ответил:
"Власть рассматривает и работает над тем, чтобы наиболее пессимистические сценарии не реализовались, а чтобы сбылись реалистичные сценарии, предполагающие, что мы спокойно и стабильно пройдем отопительный период.
Форс-мажорный сценарий – это полноценная военная агрессия со стороны России и удары по объектам энергетической системы. Надеемся, что Путин на это не пойдет, но должны быть готовы ко всему".
По его словам, все другие сценарии управляемые и могут быть смягчены.
"При высоких ценах могут быть нерасчеты, но это не самое страшное, это исправимо", - добавил Герус.
На вопрос, возможен ли сценарий с отключением потребителей, он ответил:
"Если отключения есть, то они связаны с ремонтами линий электропередач и подстанций. Веерных отключений нет, и проводится работа, чтобы их не было. У нас есть альтернативные источники – импорт электроэнергии и угля".
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Экономическая правда
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