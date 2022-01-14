Герус рассказал о наиболее пессимистических сценариях прохождения отопительного периода

Андрей Герус источник: YOUTUBE

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что веерных отключений нет, по его словам, проводится работа, чтобы их не было.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

Герус назвал две причины текущего кризиса в энергетике.

"Первая – разбалансированность энергетики. У нас много сезонной генерации: солнца, ветра и в этом году было много воды. Летом мы имели профицит электроэнергии и, как следствие, достаточно низкие цены по сравнению с европейскими.

Вторая – отсутствие конкуренции и много ограничений на рынке. Чрезмерный протекционизм привел к зависимости от нескольких игроков. Соответственно, зависимость от нескольких игроков рынка привела к тому, что когда эти игроки не сформировали запасы угля, мы получили определенные проблемы", - сказал нардеп.

На просьбу назвать наиболее пессимистические сценарии прохождения отопительного периода, которые рассматривает власть, он ответил:

"Власть рассматривает и работает над тем, чтобы наиболее пессимистические сценарии не реализовались, а чтобы сбылись реалистичные сценарии, предполагающие, что мы спокойно и стабильно пройдем отопительный период.

Форс-мажорный сценарий – это полноценная военная агрессия со стороны России и удары по объектам энергетической системы. Надеемся, что Путин на это не пойдет, но должны быть готовы ко всему".

По его словам, все другие сценарии управляемые и могут быть смягчены.

"При высоких ценах могут быть нерасчеты, но это не самое страшное, это исправимо", - добавил Герус.

На вопрос, возможен ли сценарий с отключением потребителей, он ответил:

"Если отключения есть, то они связаны с ремонтами линий электропередач и подстанций. Веерных отключений нет, и проводится работа, чтобы их не было. У нас есть альтернативные источники – импорт электроэнергии и угля".

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Экономическая правда