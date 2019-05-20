Visa приобрела компанию Earthport

Visa Inc. объявила о приобретении компании Earthport, предоставляющей услуги по проведению трансграничных платежей через крупнейшую независимую сеть Automated Clearing House.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Visa.

Отмечается, что на сегодняшний день Visa предоставляет возможность осуществлять денежные переводы с карты на карту, а благодаря приобретению Earthport компания сможет обеспечить переводы по всему миру через единую сеть Visa.

"Не только с карты на карту Visa, но и через банковские счета частных лиц, предприятий и правительственных учреждений", - пояснили в компании.

Также в компании отметили, что сегодня во всем мире около 80 трлн долларов отправляются банковским переводом или через банковские счета, но это может занимать до нескольких дней из-за "устаревших, неэффективных и затратных способов", отметили в компании.

Благодаря объединению с технологией Earthport можно будет создать решения для многих сценариев использования, включая перечисления зарплаты, а также международные переводы между физическими лицами и компаниями.

Кроме того, за счет технологии Earthport компания Visa сможет в дальнейшем расширять и масштабировать быстроразвивающийся портфель сценариев использования системы Visa Direct, включая выплаты, переводы между физлицами, трансграничные переводы, выплаты контрагентам и оплату счетов.

В компании отметили также, что о спросе на мгновенные и эффективные переводы денежных средств между потребителями и компаниями по всему миру свидетельствует рост числа транзакций через сервис Visa Direct, который за последний год достигнул показателя свыше 100%.

Напомним:

Как сообщалось 13 мая, Visa запускает платформу для создания цифровых платежных продуктов.

Также напомним, что с апреля 2019 года все выпущенные украинскими банками карты Visa поддерживают опцию бесконтактной оплаты.

Экономическая правда