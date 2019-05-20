Visa придбала компанію Earthport

Visa Inc. оголосила про придбання компанії Earthport, що надає послуги з проведення транскордонних платежів через найбільшу незалежну мережу Automated Clearing House.

Про це йдеться у прес-релізі компанії Visa.

Зазначається, що наразі Visa надає можливість здійснювати грошові перекази з картки на картку, а завдяки придбанню Earthport компанія забезпечить перекази по всьому світу через єдину мережу Visa.

"Не тільки з карти на карту Visa, а й через банківські рахунки приватних осіб, підприємств і урядових установ", - пояснили в компанії.

Також у компанії зазначили, що сьогодні в усьому світі близько 80 трлн дол відправляються банківським переказом або через банківські рахунки, але це може займати до декількох днів через "застарілі, неефективні та затратні способи", підкреслили у компанії.

Завдяки об'єднанню з технологією Earthport можна буде створити рішення для багатьох сценаріїв використання, зокрема перерахування зарплати, а також міжнародні перекази між фізичними особами та компаніями.

Крім того, за рахунок технології Earthport Visa зможе надалі розширювати і масштабувати портфель сценаріїв використання системи Visa Direct, що включає у себе виплати, перекази між фізособами, транскордонні перекази, виплати контрагентам і оплату рахунків.

У компанії повідомили також, що про попит на миттєві та ефективні перекази грошей між споживачами і компаніями свідчить зростання кількості транзакцій через сервіс Visa Direct, яка за останній рік досягла показника у понад 100%.

Нагадаємо:

Як повідомлялося 13 травня, Visa запускає платформу для створення цифрових платіжних продуктів.

Також нагадаємо, що з квітня 2019 року всі випущені українськими банками картки Visa підтримують опцію безконтактної оплати.

Економічна правда