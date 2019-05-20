Visa придбала компанію Earthport
Visa Inc. оголосила про придбання компанії Earthport, що надає послуги з проведення транскордонних платежів через найбільшу незалежну мережу Automated Clearing House.
Про це йдеться у прес-релізі компанії Visa.
Зазначається, що наразі Visa надає можливість здійснювати грошові перекази з картки на картку, а завдяки придбанню Earthport компанія забезпечить перекази по всьому світу через єдину мережу Visa.
"Не тільки з карти на карту Visa, а й через банківські рахунки приватних осіб, підприємств і урядових установ", - пояснили в компанії.
Також у компанії зазначили, що сьогодні в усьому світі близько 80 трлн дол відправляються банківським переказом або через банківські рахунки, але це може займати до декількох днів через "застарілі, неефективні та затратні способи", підкреслили у компанії.
Завдяки об'єднанню з технологією Earthport можна буде створити рішення для багатьох сценаріїв використання, зокрема перерахування зарплати, а також міжнародні перекази між фізичними особами та компаніями.
Крім того, за рахунок технології Earthport Visa зможе надалі розширювати і масштабувати портфель сценаріїв використання системи Visa Direct, що включає у себе виплати, перекази між фізособами, транскордонні перекази, виплати контрагентам і оплату рахунків.
У компанії повідомили також, що про попит на миттєві та ефективні перекази грошей між споживачами і компаніями свідчить зростання кількості транзакцій через сервіс Visa Direct, яка за останній рік досягла показника у понад 100%.
Нагадаємо:
Як повідомлялося 13 травня, Visa запускає платформу для створення цифрових платіжних продуктів.
Також нагадаємо, що з квітня 2019 року всі випущені українськими банками картки Visa підтримують опцію безконтактної оплати.
Економічна правда
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