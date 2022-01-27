Nestle будет доплачивать фермерам для борьбы с детским трудом

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Компания Nestle решила доплачивать какао-фермерам, чтобы противодействовать использованию детского труда – к 2030 году на это потратят 1,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания будет предлагать финансовые стимулы для фермеров и их семей в размере 500 франков в год (около 540 долларов). Чтобы получить деньги, семьи должны соответствовать ряду критериев – в частности, чтобы их дети учились в школе, а на ферме использовали современные сельскохозяйственные техники.

Эта отрасль годами сталкивалась с критикой за бездействие для искоренения детского труда на фермах какао. Хотя компании ввели программы для смягчения проблемы и часто отмечают свою работу с неприбыльными организациями, они утверждают, что нужно бороться с основными факторами, в частности – бедностью.

Распространенность детского труда в производстве какао в Кот-д'Ивуаре и Гане выросла на 14 п.п. за десятилетие до 2019 года, в то же время производство какао – на 62%.

В Nestle рассказали, что новая программа стимулов базируется на пилотном проекте, начатом в 2020 году. В этом году он расширится до 10 000 фермеров, а в 2024 году к нему хотят добавить фермерство в Гане в 2024 году. К 2030 году планируется охватить все 160 тысяч фермеров.

Экономическая правда