Криптовалюта и западные акции падают, газ растет: что происходит на мировых рынках и почему

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Мировые рынки 24 января продолжили падение на прошлой неделе, а металлы и энергоносители, наоборот, активно растут - инвесторы ожидают решения ФРС 25 января и следят за ситуацией в Украине.

Акции западных компаний

Основные индексы американских бирж продолжили начавшееся на прошлой неделе падение.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,75% – он отслеживает 30 крупнейших компаний США. Индекс 24 января котируется на уровне 33 665,49 пункта, что является самым низким значением с июня прошлого года.

Утратил позиции также индекс S&P 500, в который входит топ-500 компаний Штатов. В понедельник он упал на 2,28% до 4198,18 пункта – также наименьших значений с июля.

Еще один главный индекс американского рынка, Nasdaq Composite потерял 2,88% капитализации до самого низкого уровня с марта 2021 года – 13 372,89 пункта. Именно этот индекс отражает состояние технологического рынка США.

В частности, падают акции ряда техгигантов. В частности, Apple (AAPL) на торгах 24 января потеряла 2,21%, Netflix (NFLX) – 8,21%, Tesla (TSLA) – 5,69%, Amazon – (AMZN) 1,38%, Meta (FB) – 2,43%. Пострадала и Microsoft (MSFT), что первая в истории достигла капитализации в 3 триллиона долларов – акции компании упали на 3,09%.

Как сообщает Financial Times, тенденции отразились и на европейском рынке, чего не наблюдалось на прошлой неделе. Региональный индекс Stoxx Europe 600, отражающий показатели 600 крупнейших европейских компаний, упал на 3,33% в понедельник – самый низкий с позднего ноября.

Отмечается, что его технологический субиндекс упал глубже на 5%, чего не было с октября 2020 года.

Криптовалюты

Криптовалюты тоже углубили падение, говорится в данных криптобирже CoinGecko. Самая популярная из них, Bitcoin, упала до 33064 доллара на торгах 24 января. В последний раз такие показатели были в июле прошлого года.

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Однако падать продолжил весь рынок, за исключением стейблкоинов. Ether, вторая самая криптовалюта мира, потеряла сразу 6,4% стоимости.

В целом рынок потерял 4,3% капитализации и сейчас оценивается в 1,64 трлн долларов – только 21 января оценка составила 1,95 трлн долларов.

Энергоносители и металлы

В результате возможного повышения 25 января ставки Федрезервом цены на нефть начали уменьшаться. Котировки нефти Brent упали до 84,88 доллара за баррель, или на 2,47% к 18:00 по Киеву.

Также упали цены по контрактам американской нефти WTI (West Texas Intermediate) – до 82,69 доллара (-2,75%).

Котировки нефти подкреплены крепким долларом – индекс доллара, определяющий его стоимость против корзины валют стран-основных торговых партнеров, вырос до своего двухнедельного максимума.

В то же время, цены на газ отреагировали иначе на фоне российской угрозы. В понедельник, 24 января, котировки февральских фьючерсов выросли до 91,3 евро за МВт-час (1089.78 доллара за тысячу кубометров), хотя в пятницу торги закончились с ценой около 70 евро за МВт-час.

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ФРС и российская угроза

Панические настроения на рынках усилились на фоне новостей о том, что Госдеп США отдал приказ эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов, а действующих сотрудников эвакуацию сделал добровольной.

Великобритания также отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России.

Беспокойство инвесторов на финансовых рынках подпитывается ожиданием решения Федрезерва. Инфляция в США достигает рекордов за 40 лет, что может заставить регулятор реагировать более жестко, чем сначала прогнозировалось. А именно – повысить учетную ставку на ближайшем заседании, а не откладывать такой шаг до марта.

Дана Гордийчук, ЭП