Российский "Сбербанк" продал торговую компанию в Украине

Сбербанк России продал свою дочернюю компанию "Лагом-Украина".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Лагом-Украина" была продана банком в феврале 2019 года. Условия сделки не комментируем", - сказал представитель пресс-службы банка.

Компания занимается продажей отделочных и строительных материалов.

Сбербанку "Лагом-Украина" досталась в 2011 году после покупки "Тройки Диалог", которая была акционером этой украинской структуры.

Полное наименование компании - общество с ограниченной ответственностью "Лекстар-компани", краткое наименование - "Лагом-Украина". При этом полное наименование появилось у компании 1 марта, а ее единственным владельцем на данный момент является Теймураз Заркуа. Он также является акционером украинских компаний "Редматрикс " и "Амбер стар Украина".

В 2017 году "Лагом-Украина" получила чистый убыток в размере 14 млн грн.

Напомним:

В феврале "Сбербанк" увеличил капитал своей украинской "дочки" на 3,3 миллиарда.

Сбербанк по итогам 2018 года получил убыток 7,6 млрд гривен.

Этот результат позволяет Сбербанку удержать статус самого убыточного банка украинской банковской системы в минувшем году.

Еще в 2017 году у банка была прибыль (132 млн гривен).

В НБУ заявили, что почти 80% убытка банковской системы пришлись на Сбербанк и ВТБ Банк, который сейчас ликвидируется.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не видит перспективдля работы банков с государственным российским капиталом в Украине.