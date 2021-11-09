Российский "Сбербанк" ищет покупателя на украинскую "дочку"

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Российский "Сбербанк" находится в "активном поиске" покупателя украинской "дочки", но заявляет о юридических сложностях.

Об этом заявил глава правления "Сбербанка" Герман Граф, передает "Интерфакс".

"Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-либо приемлемой для себя и, конечно, для всех разрешительных инстанций (их там много) соглашения.

Но мы будем стараться искать, конечно, варианты ухода с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там", – рассказал Граф.

В сентябре он заявил, что "Сбербанк" рассматривает различные варианты развития событий относительно украинской "дочки" и не исключает принятия решения по ней до начала 2022 года.

Напомним:

19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского "Сбербанка" использование этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.

"Дочку" российского банка обязали прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

Российский "Сбербанк" меняет название одноименной "дочки" в Украине на "Международный резервный банк".