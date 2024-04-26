Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 26 апреля: гривна слабеет к доллару и евро

Пятница, 26 апреля 2024, 12:22 - Игорь Пилипив

На конец недели, 26 апреля, Национальный банк ослабил гривну к доллару США и евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,67 грн, евро - 42,52 грн (накануне доллар - 39,47 грн, евро - 42,18 грн). 

На 11:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 39,38 - 39,85 грн против котировок в 39,72 - 39,88 грн накануне. 

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 42,8- 43,05 грн против курса 42,73 - 43,06 грн за евро накануне. 

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 39,45 - 39,9 грн (курс на 25 апреля - 39,45 - 39,9 грн);
  • Евро - 42,3 - 42,95 грн (курс на 25 апреля - 42,3 - 42,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:
  • Приватбанк - 38,35 - 39,95 грн;
  • OTP Bank - 39,2 - 39,85 грн;
  • Укрэксимбанк - 39,35 - 39,95 грн. 

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,84 грн за доллар, monobank - 39,83 грн.

курс доллар евро НБУ
Реклама:
Материалы по теме
Курс валют на 19 марта: гривна продолжает падать 19 марта 2024, 08:35
Курс валют на 18 марта: гривна упала за выходные на "черном" рынке 18 марта 2024, 08:46
За два месяца года гривна обесценилась более чем на 2% по отношению к доллару 8 марта 2024, 13:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте