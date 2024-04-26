Курс валют на 26 апреля: гривна слабеет к доллару и евро

На конец недели, 26 апреля, Национальный банк ослабил гривну к доллару США и евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,67 грн, евро - 42,52 грн (накануне доллар - 39,47 грн, евро - 42,18 грн).

На 11:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 39,38 - 39,85 грн против котировок в 39,72 - 39,88 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,8- 43,05 грн против курса 42,73 - 43,06 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,45 - 39,9 грн (курс на 25 апреля - 39,45 - 39,9 грн);

Евро - 42,3 - 42,95 грн (курс на 25 апреля - 42,3 - 42,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,35 - 39,95 грн;

OTP Bank - 39,2 - 39,85 грн;

Укрэксимбанк - 39,35 - 39,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,84 грн за доллар, monobank - 39,83 грн.