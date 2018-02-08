Названі найбільш збиткові і прибуткові банки 2017 року

Національний банк оприлюднив оборотно-сальдову відомість українських банків на 1 січня 2018 року, в якій міститься інформація про прибутковість і збитковість українських банків в 2017 році.

Про це повідомляє FinClub.

Найбільш збитковим банком, як і в 2016 році, в минулому році став Приватбанк - його збиток склав 23 мільярди гривень.

У топ-3 по збитку також увійшли банки з російським державним капіталом: Промінвестбанк і ВТБ Банк втратили по 7,67 млрд гривень і 4,1 млрд гривень.

Найприбутковішим банків знову став Райффайзен Банку Аваль (4,47 млрд гривень).

Значний прибуток найчастіше отримували "дочки" міжнародних груп.

Раніше повідомлялося, що націоналізований Приватбанк у 2017 році отримав збиток в розмірі 22,966 мільярда гривень.

Економічна правда