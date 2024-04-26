За 2023 год перевозчикам компенсировали лишь 6% расходов на перевозку льготников - Минобновление

За 2023 год перевозчики получили лишь 3,6 млрд грн, или 6% из 60 млрд грн, необходимых для компенсации перевозки автотранспортом льготных категорий граждан.

Об этом сообщил начальник управления внутренних автомобильных перевозок Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Дяченко, передает Укринформ.

"Минсоцполитики подсчитало, что на компенсацию всех льготных перевозок в 2023 году нужно около 60 млрд грн. Это если взять всех льготников. По данным, которые собрало министерство, из местных бюджетов компенсировано в прошлом году было 3,6 млрд грн. То есть льгота обеспечена на 6%", - отметил Дяченко.

По его словам, на сегодня в Украине есть населенные пункты с критической массой льготников, и перевозчики просто перестают туда ездить. Дяченко убеждает, что решить проблему можно на законодательном уровне, а именно приняв наконец законопроект №5651, который был зарегистрирован еще в 2021 году.

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"В этом законопроекте предлагается вместо безусловного права на бесплатный проезд ввести адресную компенсацию. Вот сколько денег льготнику будет выделено, на столько он и сможет поехать", - пояснил Дяченко.

Заместитель министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач добавил, что внутренние областные перевозки и работа городского общественного транспорта в Украине, как и во многих странах Европы, являются дотационными. И в тех регионах, где руководство с пониманием относится к этой ситуации, вопрос более или менее урегулирован.

Экономическая правда.

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